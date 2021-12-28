شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزير التعليم: منهج الصف الرابع الابتدائى سبب زيادة ظاهرة الدروس الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجهت النائبة سحر العشرى، سؤالا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائلة:" كيف يتم تعليم الأبناء من خلال التطوع، وما هي جهود الوزارة فى حل أزمة عجز المعلمين، والجهود المبذولة لحل ازمة التكدس فى الفصول، وماذا قدمت الوزارة لتأهيل المعلمين على المناهج الجديدة، كما أن منهج الصف الرابع الابتدائى ساهم فى زيادة ظاهرة الدروس الخصوصية بعد عدم قدرة بعض أولياء الأمور المذاكرة لأبنائهم".

وتسائل النائب درويش مرعى، عن وجود خطة واضحة لحل الأزمة، خاصة وأن مشاكل التربية والتعليم تعود لأكثر من 30 عامًا، مما يستوجب ضرورة وضع حلول وعلى على فترة من الزمن ولكن تكون حلول جذرية لعدم فتح هذا الملف مرة اخرى.

وطالبت النائبة إيفلين متى، ضرورة أن يكون هناك مرحلة تجريبية لمناهج الصف الرابع الابتدائى قبل الشروع فى تطبيقه بشكل مباشر لتقييم التجربة ومن ثم الوقوف على مدى وكيفية التطبيق بشكل كامل من عدمه أو إعادة النظر فى هذه التجربة مرة اخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة نحو 140 أداة رقابية موجهة لوزير التربية والتعليم، تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.

وتساءلت النائبة نشوى الشريف، عن دور الوزارة فى حل أزمة عجز المعلمين، ففى الوقت الذى سبق وأن تم الإعلان عن وجود عجز صارخ فى المعلمين وإعلان الوزارة عن مسابقات ولكن لم يتم الأخذ بها وفتح باب التطوع لسد أزمة العجز، بالإضافة للتكدس الطلابي والمناهج الدراسية وعلى الأخص منهج الصف الرابع الابتدائى، وتأهيل المعلمين على هذه المناهج، إلى جانب كارثة عشوائية المصروفات الدراسية.