شكرا لقرائتكم خبر عن بخلاف جميع النواب.. نائب لوزير التعليم: "أشكرك لأنك اقتحمت المشكلات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على خلاف جميع النواب، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالي، وجه النائب على العساس الشكر لوزير التربية والتعليم طارق شوقي".

وقال "العساس :" أوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يسعي لبناء الجمهورية الجديدة رغم التحديدات والمخاطر، مضيفا :" هذا الشعب يقف وبصلابة خلف القيادة السياسية ومن هذا المنطلق لابد أن نقف يدا واحدة ونسد الثغرات".

وتابع :"أشكر وزير التريبة والتعليم لأنه حمل أرث كبير واقتحم مشكلات عديدة وصولنا لتعليم جيد، نعتبره رجل وطنيا وليس مطلوب توجيه اتهامات".