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بخلاف جميع النواب.. نائب لوزير التعليم: "أشكرك لأنك اقتحمت المشكلات"

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القاهرة - سامية سيد - على خلاف جميع النواب، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالي، وجه النائب على العساس الشكر لوزير التربية والتعليم طارق شوقي".

 

وقال "العساس :" أوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يسعي لبناء الجمهورية الجديدة رغم التحديدات والمخاطر، مضيفا :" هذا الشعب يقف وبصلابة خلف القيادة السياسية ومن هذا المنطلق لابد أن نقف يدا واحدة ونسد الثغرات".

 

وتابع :"أشكر وزير التريبة والتعليم لأنه حمل أرث كبير واقتحم مشكلات عديدة وصولنا لتعليم جيد، نعتبره رجل وطنيا وليس مطلوب توجيه اتهامات".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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