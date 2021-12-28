شكرا لقرائتكم خبر عن نائب النور: الطلاب بتفتح مواقع إباحية على "التابلت" ومناهج الصف الرابع تخلو من الآيات القرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدي النائب عن حزب النور أحمد حمدي خطاب، اعتراضه على خلو منهج اللغة العربية بالصف الرابع الابتدائي من الأحاديث النبوية والآيات القرانية، وهو أمر مستغرب بالنسبة إليه.

وأشار خطاب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم بحضور وزير التربية والتعليم، إلي المشاكل التي تواجة نظام الثانوية العامة، مشيراً إلي أنه رغم تكبد الدولة المصرية أموالا طائله علي منظومة "التابلت" لكن بلا أي أثر لهم حتى الآن.

وأضاف خطاب، أن الأدوات الذكية التي وفرتها الوزارة دون تخطيط جيد لكيفية استخدامها، أمثال التابلت والصبورة الذكية، لكن بعض الطلاب بيستخدموها في فتح المواقع الإباحية، وليس لتطوير المنظومة التعليمية.

واستطرد البرلماني " للأسف مادة التربية الدينية ليست أساسية، ولا تشتمل جميع الفروع الهامة"، مشيراً إلي أن هناك تطور في الابداع لدي الطلاب لكن أين أثر التابلت علي الشباب.

يذكر أن الجلسة العامة سيتم فيها مناقشة 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.

يأتي ذلك إلي جانب تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة و حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم وسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس في جميع أنحاء الجمهوريةوصعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائي وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج والتوسع في إنشاء المدارس اليابانية في جميع المحافظات