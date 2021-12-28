شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لوزير التعليم: "شوفت مدرسين بينظفوا دورات المياه والفصول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب سامح حبيب للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم نعلم أنك تهدف الى تطوير التعليم ولكن تطوير التعليم لابد أن يكون عن طريق تطوير المعلم وتأهيله وتدريبه وزياده أجره لكى يعيش حياة كريمة.

وتساءل النائب خلال طلب إحاطه له لوزير التربية والتعليم هل تعلم أن فى معلمين ينظفون الفصول بأيديهم ودورات المياة نظرا لوجود عجز كبير فى عمال المدارس.

ووطالب النائب بسد العجز الصارخ فى المدرسين عن طريق عمل عقود رسمية وتوفير درجات مضيفا لكى نستطيع ان نقود عملية تطوير تعليم لابد من تطوير للمعلمين وسد العجز فى المدرسين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة لمناقشة 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم وتتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم.