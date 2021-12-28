النائب عبد الباقى تركيا: "حاسين إن تطوير التعليم نزل علينا بالبارشوت"

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد الباقى تركيا: "نحن مع إصلاح العملية التعليمية لكن حاسين إن فى بارشوت نزل علينا فجأة اسمه تطوير التعليم، نريد التدرج فى الإصلاح وكأننا حافظين حاجة وعايزين نطبقها بلاش الحفظ ده مش عايزين نعقد ولادنا من العملية التعليمية".

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "نريد شغل بعيد عن الصندوق"، لافتا إلى أنه من الممكن ألا يكون هناك عجز فى المدرسين، مطالبا الوزير بعمل لقاءات مع النواب لأنه من الممكن أن يكون لديهم فكر كويس للمساعدة فى ايجاد حلول.

وقالت النائبة شيرين القشاش:" نتفق كلنا على تطوير التعليم ونريده، لكن لابد من أسس للتطوير، الطفل يدرس من شهور ولكن لما يتخبط مديرى المدارس والوكلاء، هل كل المناهج هتدخل فى رابعة والأنشطة هتضاف للدرجات ويوم الأربعاء هيتم امتحان تقييم أدائى يوم الأحد مساء، ونتواصل مفيش حد عارف حاجة، أحنا مع التطوير المدروس وأحنا مش فى منأى عن السلوكيات فى المدارس، وكان لابد من حشو المناهج ونقول الطالب يبتكر لا مش هيبتكر فى وسط كم هائل من المناهج".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم وتتضمن طلبات احاطة واسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم.