شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب وزير التعليم بعودة ضرب التلاميذ: لازم نحمى المدرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أحمد الشيشيني، بعودة الضرب داخل المداس، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالي.

وقال "الشيشينى": "المدرس اتهان علشان منع الضرب، وتجرأ ولي الأمر والطالب على المدرس، يا معالى الوزير الوزارة أسمها تربية وتعليم فمن يريد التعليم لا بد أن يتربي".

وتابع :" مش معقولة لما المدرس ينظر إلى التلاميذ يتم تقديم شكوى ضده، معالي الوزير عايزك تحمى الوزير ويحصل تغير فى القوانين".

وقد انتقد نواب البرلمان، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، وحازت مشكلة الصف الرابع الابتدائى النصيب الأكبر من الانتقادات، فيما دعا المستشار حنفى جبالى النواب التقرب من مكبر الصوت حتى يتضح الصوت للجميع.

وقالت النائبة أمل زكريا قطب فى كلمتها: "الوزير يعلم مدى احترامنا له ونحن نريد نقعد معه"، مضيفة: "منهج الصف الرابع الابتدائى مكدس ونحن مع التطور والإبداع ولكن يجب أن يبدأ التطوير من كى وان".

وأشارت إلى أن مناهج الصف الرابع الابتدائى مكدس بكمية معلومات تفوق عقلية التلاميذ، ضاربة المثل بمنهج تكنلوجيا المعلومات حيث تحتوى على أسماء حيوانات كثيرة جدا لا التلاميذ يعرفونها ولا حتى المدرسين أو الموجهين".

وتابعت : "أزاى ندي مناهج للصف الرابع عن جبال النمل، رغم أن الطفل لو شاف نملة يقتلها".

فيما قال النائب مجدى سيف موجها حديثه لوزير التربية والتعليم:"الثقة بينك وبين المواطن غائبة بسبب الكثير من الأحداث أبرزها فشل منظومة التابلت، كما أن الأسر تئن من الزيادة فى المصروفات، والمعلم غاب عن المشهد ولم تحسن كفاءته".