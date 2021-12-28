شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة لوزير التعليم: هناك مدارس خاصة وصلت مصروفاتها لنصف مليون جنيه أين الرقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة آيات الحداد وزير التربية والتعليم بحل مشاكل مسابقة الـ36 ألف معلم، قائلة: "هناك أزمة بمسابقة الـ36 ألف معلم، وأرجو حسمها اليوم".

وأضافت النائبة: "هناك أزمة أخرى، وهى أزمة المدارس الحكومية التى يهرب منها أولياء الأمور بالتقديم لأولادهم فى المدارس الخاصة لعدم وجود مدرسين والتكدس، مضيفة:" لأول مرة أسمع عن معلم متطوع فى الوقت اللى المفروض يحصل على مكانة ويرتفع راتبه".

ولفتت النائبة إلى وجود مغالاة فى المدارس الخاصة، حيث تصل مصروفات بعض المدارس إلى نصف مليون جنيه، متسائلة أين الرقابة عن المغالاة فى المصروفات.

وقال النائب إيهاب منصور: "سألت الناس على صفحتى على فيس بوك لو عايزين نسأل الوزير نساله فى ايه فجالى 7 مليون سؤال".

وأشار النائب خلال طلب إحاطة وجهه لوزير التربية والتعليم بالجلسة العامة لمجلس النواب: "كنت من 3 سنين معانا بالمجلس وطرحت علينا فكرة تطوير التعليم وسعدنا بها، لكنها ما زالت فكرة وليست خطة، لأنه لابد من حل المشاكل حتى يتم تنفيذ الخطة، متسائلا عن كثافة الفصول الدراسية التى تصل إلى 70 و120 طالبا بالفصل وعن السبورة الذكية المكدسة فى المخازن وعجز المعلمين وارتفاع رسوم الامتحانات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم، وتتضمن طلبات إحاطة واسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم".