شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزير التعليم: قرار تحصيل المصروفات يخالف الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عدد من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفى الجبالي، انتقادات حادة لوزير التربية والتعليم، مؤكدين أن الكتاب الدوري رقم 25 بتاريخ 19 الخاص بتحصيل المصروفات يخالف الدستور".

وقال النائب مجدي مقلد، إن العلم هو بمثابة جهاز المناعة لمواجهة كل الفيروسات، ونحن شركاء في المسئولية، موجها سؤالا لوزير التربية والتعليم، قائلا :"ماذا قدمت الوزارة لتطوير المناهج وماذا قدمت للمعلم المصري".

فيما قال النائب محمد جبريل: نحن نتكلم عن قرار 25 بشأن تحصيل المصروفات، هذا القرار مخالف لدستور المصري، لان الدستور ينص على مجانية التعليم، وأنت ياسيادة الوزير بدلا من تعليم الطالب رسخت عقد نفسية عندهم بسبب المصروفات".

وأشار إلى أن هناك حالة من الغضب الشديد بسبب هذا القرار، رغم أنه كان يمكن تقسيط المصروفات"".

وتابع :"الكثافة عالية فى المدارس ويوجد وعجز صارخ ومسابقات وهمية، كما أن المعلم حصل على صفر كبير" مضيفا :" كيف لم يتم رفع الرواتب للمعلم ويهيئ حياة كريمة لأسرته".

واختتم كلمته بقول :"نريد نقعد مع بعض علشان ناخد قرار ونشوف حلول".