شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة صفاء جابر: أقسم بالله العظيم شوفت فصل فيه 90 طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسن الميرى:" نرحب بالوزير فى بيت الشعب ونحن نواب الشعب ولابد أن ننقل له صورة حقيقية مضيفا منظومة التعليم تحظى بإهتمام بالقيادة السياسية نظرا لايمان الرئيس بأهمية التعليم فى الننمية وبناء الإنسان وتحقيق أهداف الاستراتيجية وتحقيق النمو الاقتصادى وتحقيق خطط التنمية الاقتصادية لان تحديث التعليم وتطويره سيفرز خريج متطور يمتلك القدرات التى يحتاجها سوق العمل مضيفا ، وجدنا توجيهات مباشرة من الرئيس لكن لم يتم ترجمتها بداية من عجز المعلمين".

وقالت النائبة صفاء جابر هناك نقص فى عدد المدارس أدى إلى ارتفاع كثافة الفصول، وتابعت خلال طلب الإحاطة الموجهة منها لوزير التربية والتعليم:" أقسم بالله وجدت فصل فيه 80 و90 طالب، وفى منهم اللى قاعد على الارض واللى واقف وهو امر ينعكس بصورة سلبية على صحة الطلاب ويؤثر على العملية التعليمية".

وأضافت النائبة :"لدى عجز 340 ألف معلم بالإضافة إلى 40 ألف بيخرجوا معاش سنويا مشددة على ضرورة تأهيل المعلمين لتدريس منهج رابعة ابتدائى حيث إن لدينا شكاوى من أولياء الأمور من أن المنهج طويل وكان لابد من التجريب قبل التعميم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم وتتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم.