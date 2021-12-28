شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رحاب الغول لوزير التعليم: "التابلت تكلف مليارات ودلوقتى مرمى فى البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النائبة رحاب الغول، عن بيانها بشأن سياسية الحكومة حول عجز المدرسين خلال الجلسة العامة برئاسة حنفى الجبالي، قائلة: "الوزير أعلن عن مسابقات للمعلمين ولم يتم سد عجز حتى الآن، كما تحدث عن تطوع المدرسين بـ20 جنيها، ولم يحدث أيضا حل المشكلة".

ووجهت "الغول" سؤال للوزير قائلة: "ما هي سياسيتك لسد العجز المدرسين، والأمور ليس فيها أى شفافية، والتابلت تكلف مليارات الجنيهات ومرمى فى البيت دلوقتي".

وأضافت:" نحن نريد أفكار خارج الصندوق".

فيما تحدثت النائبة سحر بشير عن سياسية الحكومة بشأن صعوبة المناهج وخاصة الصف الرابع الابتدائى، قائلة: "نحن نتكلم عن قضية أمن قومى، وقضية التعليم فى مصر التى ليست أى دولة فمصر لها تاريخ".

وتابعت: "هناك سوء أحوال يواجه المعلم وهناك مناهج غير صالحة والكثافة عالية بالمدارس وخاصة فى الأرياف، والمنظومة فاشلة بكل المقايس بسبب القرارات المتردة".

وأشارت إلى أن كل الشعب المصرى يعانى بسبب الثانوية العامة، مرة الوزير يقول الامتحان ورقي ومرة يقول تابلت".



































































