شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزير التعليم: كلمنا عن حلول جذرية لمشكلات العملية التعيلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نواب البرلمان، توجيه انتقادات حادة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مطالبين إياه بالكشف عن كل الحلول لمشكلات العملية التعليمية.

وأكد النائب زكريا حسان، أنه لا يشكك فى نوايا الوزير لكنه يختلف معه فى الأولويات، مشيرًا إلى أن هناك عجز صارخ فى المعلمين". مضيفا :"أعتقد أنه لا يختلف اثنين على أن العملية التعليمة قائمة على المعلم".

وتابع: "لسنا مختلفين على عملية التطوير، متسائلا هل التلميذ فى الصف الرابع يستوعب حجم هذه المناهج، مؤكدا أن بعض تلاميذ الصف الرابع لا يجيدون القراءة".

وأشار إلى أن المعلم غير مؤهل لتدريس المناهج الجديدة، مضيفا: "فى سوهاج يوجد عجز كبير فى المدرسين"، فيما طالب النائب نبيل عسكر وزير التربية والتعليم عن الكشف عن حل جذرى لهذه المشكلات التى تواجه العملية التعليمية"، موضحًا أن هناك عجز كبير جدا فى المعلمين، متسائلا عن أين العلمية التعليمية التي تليق بالجمهورية الجديدة التى بناها الرئيس عبد الفتاح السيسى".