شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزير التعليم: بعض المعلمين مش عارفين المطلوب من منهج الصف الرابع الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استعرضت النائبة أمل زكريا، طلب المناقشة العامة حول سياسة الحكومة فى حل أزمة عجز المعلمين على مستوى الجمهورية، قائلة:" فى حال الاستعانة بالمعلم الأساسى لسد العجز يحصل على جنيهان ونصف على الحصة الإضافية فى الوقت الذى أعلنت الوزارة عن فتح باب التطوع لسد العجز مقابل 20 جنيها للحصة، مما يعنى ضرورة الاستفادة بالمعلم الأساسي فى المنظومة لما يمتلكه من مؤهلات وخبرات وذلك لحين إيجاد حل جذرى لمشكلة العجز".

وتابعت زكريا:" كما أنه يجب إعادة نظر لأوضاع المعلمين، وتفعيل دور أكاديمية المعلمين فى التدريب اللازم للمعلمين ليواكبوا التغيرات والتطورات فى المناهج الجديدة، ودور نقابة المعلمين فى تحقيق ذلك الأمر أيضا من خلال النهوض بأوضاع المعلمين، وان هناك العديد من القرى على مستوى الجمهورية لا يوجد بها انترنت فى الوقت الذى شرعت الوزارة الاعتماد على التابلت بشكل كامل، مما يستوجب إعادة نظر فى تهيئة البنية التحتية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة نحو 140 أداة رقابية موجهة لوزير التربية والتعليم، تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.

ومن جانبه قال النائب فتحى قنديل، إن أزمة تسمم عدد من الطلاب على مستوى عدد من المحافظات ما هو إلا مؤامرة على الوزير، وذلك على حد قوله.

وتسائل قنديل، عن مصير الـ36 ألف معلم، والـ 120 ألف معلم، ومصير المسابقات التى تم الإعلان عنها مؤخرا لحل ازمة عجز المعلمين ولكن دون جدوى، ومشكلة مناهج الصف الرابع الابتدائى، قائلا:" بعض المعلمين مش عارفين يدرسو للطلاب المنهج ".