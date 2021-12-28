شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سناء السعيد: التلاميذ تسممت من الوجبة المدرسية والوزير اتهم أولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نواب البرلمان، توجيه انتقادات حادة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وقالت النائبة سناء السعيد: "الحكومة المصرية لديها خلفية عن كل هذه المشكلات"، مشيرة إلى أن هناك عجز كبير جدا فى المدرسين ورغم ذلك الوزير بين الحين والآخر يقول لن نعين أحد".

وأضافت: "لدينا إشكالية كبرى، الفصول فيها 120 طالبا ولا يوجد كرسى لتلاميذ يقعدوا عليه"، مضيفا: "يبدو أن الوزير يتكلم عن خطة التطوير لدولة أخرى".

وتابعت: "الرئيس يتكلم عن الوجبات المدرسة ثم تظهر حالات تسمم، ويطلع لينا الوزير يقول أولياء الأمور هما السبب".

وقد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، انتقادات واسعة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، لسياسة الوزارة فى التعامل مع عدد من القضايا ومنها سد عجز المعلمين، فضلا عن المشاكل التى تواجه طلاب الصف الرابع الابتدائي، وامتحانات الثانوية العامة.

وقال النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن التعليم يواجه بعض السرطانات التى تحتاج للتدخل العاجل، وقد وقف البرلمان كاملا بمعارضته مع خطة الوزير فى البداية لأننا قلنا أن نجاحك من نجاح مصر، لكننا نتسأل الأن "ألا يشعر الوزير بأن المريض يأن والأهالى تشكى خاصة ما يحدث للصف الرابع الابتدائى، الناس تبكى .. حس بينا".

وأضاف خير الله، أن طلاب الثانوية العامة أيضا تواجه مشكلة فى الامتحانات غير المعروفة والتى يحتاجون إلى التدرب عليها، فضلا عما يواجه طلاب الدبلومة الأمريكية، متسائلا: أليس طلابها مصريين لنرعاهم أيضا ونحل مشاكلهم.



































































