شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: ليه استراتيجية التعليم بعيدة عن الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب نحن أمام وزير تعليم لديه خطة لتطوير التعليم ولكننا أمام معادلتين الأولى الاستراتيجة والثانية الواقع ، ولابد أن تتطابق الاستراتيجية من خلال البنية التحتية وعدد المدرسين لكى تنجح.

وأضافت النائبة تحدثنا مرارا عن المشاكل والوزير لديه كل العلم بها، ونحن اليوم نؤكد على هذه المشاكل ونقل صرخات المواطنين متسائلة لماذا نجد الواقع بعيدا عن الاستراتيجية وليه نضع استراتيجية عاجزين عن تطبيقها.

وقال النائب أبو العباس التركى لوزير التربية والتعليم نعلم انك جاهد ت لتطوير المنظومة التعليمية واشكرك على جهدك فى بناء عدد كبير من المدارس ، متسائلا عن نتيجة مسابقة ال36 ألف معلم و120 الف معلم مضيفا انا اعتقد ان توفير المعلم أفضل من توفير وجبة للطالب.

وقال النائب عصمت زايد أشفق على وزير التربية والتعليم فهو تبنى فكرة تطوير التعليم وهو يقوم على النقل من الحفظ للفهم من خلال القضاء على الدروس الخصوصية ومافيا الكتاب الخارجى لكن هناك سلبيات ظهرت فى المنظومة مثل بناء المدارس ونقص المعلمين لافتا الى ان هناك مدارس صدر لها قرار ربط المصروفات بالكتب وهى مشكلة تؤرق المواطنين والناس بتقولى فين مجانية التعليم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة لمناقشة 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم وتتضمن طلبات احاطة واسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم.