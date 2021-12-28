شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: منظومة تطوير التعليم مش موجودة غير فى دماغ الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة داليا السعدنى، إن أبرز مشاكل المنظومة التعليمية تتلخص فى الكثافة الطلابية، تطوير المناهج، بالإضافة لأهمية تطوير التعليم الفنى، خاصة وأن التعليم من أهم وأبرز الملفات على مستوى الجمهورية.

وأشارت السعدنى إلى أنه من الممكن أن يتم عمل حصر للمحافظات التى من المتوقع أن تشهد كثافة والعمل بخطوة استباقية لتفادى حدوث أزمة فى المستقبل، والتوسع فى إنشاء مدارس التعليم الفنى على مستوى المحافظات، قائلة:" المنظومة الجديدة للأسف لم يستفيد منها الطالب فى شيء".

وقال النائب محمود قاسم: "مشاكل التعليم لا يختلف عليها اثنان فى مصر، أبرزها الكثافة الطلابية، ففى محافظة الإسكندرية على سبيل المثال يوجد 90 طالبا فى الفصل الواحد، بالإضافة إلى تهالك الأبنية التعليمية فى الوقت الذى ترفض هيئة الأبنية التعليمية استلام بعض المدارس أو إصلاح النوافذ فى مدارس أخرى فى عز البرد".

وتابع قاسم: "المدارس الفنية هى والعدم سواء، والربط بين المصروفات والكتاب المدرسى أنهك الأسرة المصرية، بالإضافة لمنهج الفصل الرابع حدث ولا حرج، حتى المعلمين لم يسلموا من المشاكل".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة نحو 140 أداة رقابية موجهة لوزير التربية والتعليم، تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.

وفى ذات الصدد، قال النائب فريدى البياضى:" مشاكل التعليم كثيرة، فمشكلة الصف الرابع ليست الأساس ولكنها عرض للمرض الأساسى، يعكس طريقة تعامل الوزارة مع الملفات برؤية كلها فشل وتخبط، فالمنهج رائع ولكن التطبيق فاشل لا يوجد بنية تحتية مؤهلة لتطبيق هذه المناهج".

واستكمل:" العجز فى أعداد المعلمين من أبرز المشاكل أيضا، بالإضافة لمشكلة الأولويات، كيف يتم صرف 9.4 مليار على التابلت فى الوقت الذى تعانى المنظومة التعليمية من عجز صارخ فى أعداد المعلمين، أيهما أولى، والمنظومة فى الحقيقة موجودة فى دماغ الوزير فقط، ويتعامل مع التعليم على أنه سلعة عكس ما نص عليه الدستور".

واتفق النائب بلال النحال، حول وجود العديد من المشاكل فى المنظومة التعليمية، أبرزها عجز المعلمين وعمال المدرس والصف الرابع الابتدائى والثانوية العامة، وربط استلام الكتب بالمصروفات، متسائلا:" عايزين نعرف سياسة الوزارة فى حل المشاكل".

وأكد النائب طلعت عبد القوى، أن "الدستور المصرى نص على تفاصيل صريحة بخصوص المنظومة التعليمية، وما يجرى على الواقع بشأن المنظومة الجديدة يتعارض مع الدستور، ولهذا يجب إعادة النظر فى هذا الأمر بما يضمن تحقيق النهوض بالمنظومة التعليمية".