نائب يطالب التربية والتعليم بتحريك المياه الراكدة والنزول من صومعته

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء خير الله نحن لسنا ضد تطوير التعليم ولا ضد وزير التربية والتعليم شخصيا لكننا لا نؤيد سياستك فى تطوير التعليم مضيفا كان لابد أن يتم قبل التطوير ، النظر إلى 4 أركان رئيسة مرتبطة بالعملية التعليمية سواء بالطالب والمعلم والبنية التحتية.

وأضاف النائب علاء خير الله هناك نقص فى المعلمين، مضيفا :"وزير التربية والتعليم كانت رؤيته أن التابلت هيعوض النقص فى المعلمين ولكن هذا غير صحيح وفى العام الماضى قلنا أنه ستتم الامتحانات ورقى وانت قلت أنه سيتم الكترونى وفى الاخر تم ورقى لاننا عندما نتكلم يكون حديثنا من الواقع وعلاقاتنا بالمسئؤلين بمديريات التعليم والذين أكدوا لنا أن الإعداد لم يكن كافيا والبيانات التى كنت تذكرها كانت كمية وليست كيفية.

وطالب النائب أحمد الشناوى وزير التربية والتعليم بتحريك الماء الراكد والنزول من صومعته الخاصة مضيفا :"هناك عقاب للمتفوقين من أبناء وبنات الصعيد من مدارس استيم يعنى ايه اعمل اختبار لبنت من 15 سنة من أسيوط تروح سوهاج مشيرا إلى عدم جاهزية المدار س حيث إن الطلبة لم يدرسوا فى المدارس لمدة شهروعملوا اعتصام لولا تدخل رضا حجازى".

ولفت النائب إلى تعمد إظهار الأسر المصرية بالفقر من خلال ربط تسليم الكتب بالمصروفات.

وتساءل النائب عن عدد مدارس الصعيد الذى نزل الوزير ،وزارها وعدد مرات حضوره لجنة التعليم بالمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم وتتضمن طلبات احاطة واسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم.