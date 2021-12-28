شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزير التعليم: منهج رابعة ابتدائى مكدس.. ورئيس المجلس: قربوا لمكبر الصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد أعضاء مجلس النواب، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، وحازت مشكلة الصف الرابع الابتدائي النصيب الأكبر من الانتقادات، فيما دعا المستشار حنفى جبالي النواب التقرب من مكبر الصوت حتي يتضح الصوت للجميع.

وقالت النائبة أمل زكريا قطب فى كلمتها: "الوزير يعلم مدي احترامنا له ونحن نريد نقعد معه" مضيفة :"منهج الصف الرابع الابتدائي مكدس ونحن مع التطور والإبداع ولكن يجب أن يبدأ التطوير من كي جى وان".

وأشارت إلى أن مناهج الصف الرابع الابتدائى مكدس بكمية معلومات تفوق عقلية التلاميذ، ضاربة المثل بمنهج تكنلوجيا المعلومات حيث تحتوي على أسماء حيوانات كثيرة جدا لا التلاميذ يعرفونها ولا حتي المدرسين أو الموجهين".

وتابعت: "أزاى نحد لمناهج الصف الرابع جبال النمل، رغم أن الطفل لو شاف نملة يقتلها".

فيما قال النائب مجدى سيف موجها حديثه لوزير التربية والتعليم :"الثقة بينك وبين المواطن غائبة بسبب الكثير من الأحداث أبرزها فشل منظومة التابيلت، كما أن الأسر تئن من الزيادة فى المصروفات، والمعلم غاب عن المشهد ولم تحسن كفاءته".

وتساءل عن البنية التكنولوجية لممد ارس ، مضيفا :"معظم المدارس ليس بها تليفونات" مطالبا بحل مشكلة 63 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات، كما طالب الوزير أيضا بإعلان خطة كاملة لامتحانات الثانوية العامة".

وأضاف: "تلاميذ الصف الرابع يعانون من تكدس المناهج بشكل كبير جدا".

وهنا قال المستشار حنفى جبالي :" ياريب تقربوا من مكبر الصوت حتي نسمع بعضنا البعض".



































































