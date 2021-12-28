شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية : فشلنا في تطعيم 40% في كل دولة ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة الصحة العالمية أنها لن تستطيع تحقيق هدفها المتمثل في تطعيم 40% في كل دولة ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام، حيث ظهر النقص في التطعيم واضحا في إفريقيا.

ومن بين الدول الأعضاء بالمنظمة الـ194 ، لن تحقق نحو نصف الدول هذا الهدف. وفي نحو 40 دولة، لم يتم تطعيم حتى 10% من تعداد سكانها.

وقالت المنظمة إن سبب عدم الوصول للهدف هو اكتناز اللقاحات، خاصة بين حفنة من الدول الغربية الغنية التي تقوم بالفعل في توزيع جرعات تعزيزية.

وتم توزيع أكثر من 6ر8 مليار جرعة لقاح في أنحاء العالم حتى اليوم الثلاثاء، ولكن معظمها في الدول الغنية التي لديها الموارد لتأمين تعاقداتها مع الشركات المصنعة للقاحات.