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التعليم تسمح لخريجي الكلية التربوية المفتوحة بالتقديم على الدراسات العليا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن موافقة وزارة التعليم العالي بالسماح لخريجي الكلية التربوية المفتوحة بالتقديم على الدراسات العليا في الجامعات العراقية بدءاً من عام (٢٠٢٣-٢٠٢٤).
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "جهودها الحثيثة والمتواصلة والتي بذلت من قبل وزير التربية علي حميد الدليمي وبمتابعةٍ دقيقة من وكيل الوزارة للشؤون العلمية عادل البصيصي مع وزارة التعليم العالي تمخض عنها حصول الموافقة والسماح لخريجي الكلية التربوية المفتوحة بالتقديم على الدراسات العليا في الجامعات العراقية كافة بدءاً من العام الدراسي (٢٠٢٣ - ٢٠٢٤) وحسب الضوابط والشروط المعلنة للتقديم في ذلك العام ، وهذا يُعد الانجاز الاول من نوعه منذ تأسيس الكلية عام 1998".

وأضاف البيان، ان "هذه الخطوة ستسهم في رفد مؤسسات التربية بالكفاءات العلمية الذي سينعكس ايجاباً في تطوير العملية التعليمية والتربوية".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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