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كورونا يقتحم أسوار الكامب نو.. إصابة لاعباً ثالثاً بالفيروس

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بغداد - ياسين صفوان - وقال ، في بيان رسمي: "جاء نتيجة اختبارات كورونا للظهير الأيسر جوردي ألبا إيجابية، لذا لن ينضم إلى تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء".

وأضاف النادي الكتالوني: "اللاعب يتمتع بصحة جيدة ومعزول في المنزل، كما أن النادي أبلغ الجهات المختصة بالحالة".


وكان برشلونة أعلن، أمس الاثنين، إصابة كل من داني ألفيس وكليمنت لينجليه أيضًا بفيروس كورونا.

ويستعد برشلونة لمباراة ريال مايوركا يوم الأحد، المقبل في الجولة 19 من علما بأن البارسا يحتل المركز السابع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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