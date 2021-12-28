دولة الإمارات تقديم 30 ألف جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 30,150 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الثلاثاء 22,536,846 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 227.87 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.