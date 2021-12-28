إسرائيل تستهدف سوريا بـ 29 ضربة منذ مطلع 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 29 مرة منذ مطلع العام الجاري، بضربات صاروخية أو جوية.



وقال المرصد، في بيان صحافي اليوم، إن هذه هي ثاني أكبر حصيلة استهداف سنوي إسرائيلي لسوريا منذ 2020 الذي شهد 39 استهدافاً.

ووفق المرصد، أسفرت الضربات عن إصابة وتدمير نحو 71 هدفاً، بين مبانٍ، ومستودعات أسلحة وذخائر، ومقرات ومراكز وآليات، وعن مقتل 130 شخصاً، 5 مدنيين، و125 قتيلاً عنصراً من القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها، وحزب الله اللبناني، والقوات الإيرانية، والمليشيات الموالية لها.

ولفت إلى أن الضربات شملت 12 استهدافاً لدمشق وريفها، و6 لحمص، و5 للقنيطرة، و3 للاذقية، و2 لكل من دير الزور وحماة والسويداء، وواحد لحلب.