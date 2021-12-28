تعزيزات دفاعية إسرائيلية في الشمال تحسباً لحرب ضد حزب الله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الإثنين، توسيع جهودها لتعزيز دفاعات البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، والتي يرجح أن تتعرض للصواريخ في حرب محتملة مع ميليشيا حزب الله الإرهابية.



ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بدأت عملية "درع الشمال" رسمياًفي الشهر الماضي، عندما بدأ قسم الهندسة والبناء في وزارة الدفاع وقيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، إقامة ملاجئ جديدة في منازل في بلدة كفار يوفال شمال شرق مدينة كريات شمونة.

وقالت الوزارة أمس إنها بصدد توسيع برنامج درع الشمال ليشمل 3 بلدات أخرى على طول الحدود مع لبنان.

وجاء في بيان الوزارة، "في الأيام المقبلة، سيبدأ قسم الهندسة والبناء إقامة عشرات الملاجئ في منازل خاصة في البلدات الثلاث الإضافية". وتعتزم الوزارة تعزيز الخطة في 21 بلدة قريبة من الحدود اللبنانية.

وبدوره، قال وزير الدفاع بيني غانتس في بيان إن "القدرة على الصمود لدى سكان الشمال، جزء مركزي في جاهزيتنا لسيناريوهات الحرب".