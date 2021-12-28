ماليزيا ترفع حظر السفر عن 8 دول في جنوب القارة الإفريقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

أعلنت ماليزيا، اليم الثلاثاء، رفع حظر السفر عن ثماني دول في جنوب القارة الإفريقية كانت أول من ظهر فيها المتحور "أوميكرون".



وقالت وزارة الصحة، بحسب وكالة "رويترز"، إن ماليزيا رفعت حظر السفر عن ثماني دول في جنوب القارة الإفريقية كانت أول من ظهر فيها المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، مشيرة إلى انتشاره على نطاق أوسع في أنحاء العالم.

وقال وزير الصحة الماليزي، خيري جمال الدين، للصحفيين، إن البلدان الثمانية، التي تشمل جنوب إفريقيا وزيمبابوي وموزامبيق ومالاوي، ستظل في قائمة البلدان عالية الخطورة إذ ستفرض قيود إضافية على المسافرين القادمين منها عند الوصول.