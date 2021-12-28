بـ"حشيش وأفيون".. سقوط 3 أشخاص في قبضة أمن القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط كمية من المواد المخدرة، بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة بقصد اللتجار.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (شخصين - مقيمان بمحافظة قنا).. بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقـب تقنيين الإجـراءات تم ضبطهما حـال تواجـدهما بدائرة القسم.. وبحوزتهما (كمية من مخدرى الحشيش والأفيون- سلاح أبيض - مبلغ مالى - هاتفى محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجـار ، والمبلـغ المـالى مـن متحصلات نشاطهما الإجرامى ، وأضـافا بتحصلهما على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيليـة "له معلومات جنائية") - تم ضبطه - وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى-هاتف محمول).. وإعترف بنشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.