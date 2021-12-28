بالصور- تحطم سيارة في انهيار جزئي بعقار في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، انهيار جزئي بعقار بجوار مستشفى الرمد، مكون من 3 طوابق دون إصابات بشرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية للموقع، وفرضت كردون أمني حول المكان، وتبين انهيار شرفة وتحطم سيارة متوقفة أسفل العقار.

جرى فصل المرافق عن المنزل محل الواقعة، وبحث موقفه من خلال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

يذكر أن مدينة دمنهور شهدت خلال الشهور الأخيرة، انهيار عدد من العقارات جزئيًا، كما انهار منزل مأهول بالسكان مكون من 5 طوابق، أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 2 آخرين.