بالصور.. عربة طائشة تطيح بـ 5 سيارات متوقفة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

تحطمت 5 سيارات في حادث سير نتيجة السرعة الزائدة بشارع المشاية السفلية بالمنصورة، في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، وتبين ‏اصطدام سيارة مسرعة بعدد من السيارات المتوقفة على جانب الطريق.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بوقوع حادث تصادم أمام المشاية السفلية بالمنصورة، بالقرب من ‏حديقة شجرة الدر، وتسبب سيارة مسرعة في إحداث تلفيات كبيرة بسيارات متوقفة.‏

انتقلت مباحث قسم أول المنصورة وشرطة المرور إلى مكان الحادث وتبين تحطم 5 سيارات ‏أثناء توقفهم في شارع المشاية السفلية بالمنصورة، وتسبب الحادث في إصابة سائق السيارة ‏بإصابات بسيطة، فيما لم يتسبب أي إصابات أخرى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.