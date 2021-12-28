6 جهات تبحث تأثير الطيور المهاجرة على حركة الطيران بمطار برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

عقدت 6 جهات حكومية ورسمية اجتماعًا موسعًا، لدراسة تأثير الطيور المهاجرة على حركة الطيران بمحيط ١٣ كيلو متر من مطار برج العرب الدولي.

ترأس الاجتماع اللواء أشرف بهجت، رئيس حي العامرية ثان، بحضور مركز ومدينة برج العرب، والجهاز التنفيذي للصرف الصحي وجهاز شئون البيئة ومديرية الزراعة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارًا حمل رقم ٤٥١ لسنة ٢٠٢١ يقضي بمراجعة المشروعات المؤثرة على الطيور المهاجرة وحركة الطيران بمطار برج العرب.

وأكد مندوب جهاز شئون البيئة أنه لا يجري استخراج تراخيص لأي مشاريع دون تقديم دراسة شاملة للأثر البيئي لها، فيما أوضحت مديرية الزراعة أن استخرج أي تراخيص لمشاريع حيوانية أو داجنة يأتي بعد الرجوع لجهاز شئون البيئة.

ولفت مندوب الجهاز التنفيذي للصرف الصحي، إلى وجود مشروع لمحطات الترسيب في مدينة برج العرب الجديدة، قديم منذ السبعينات بنظام الأحواض المكشوفة وجاري أعمال تطويره وزراعة الغابة الشجرية الخاصة.

يذكر أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على الاستعانة بمسئولين من مطار برج العرب لتحضير خريطة توضح مسافة ١٣ كيلو متر من المطار لمعرفة المشاريع داخلها وعقد اجتماع آخر مطلع الشهر المقبل.