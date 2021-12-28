في دقائق.. خطوات التظلم من مخالفات المرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
تُقدم النيابة العامة في إطار خطة التحول الرقمي عدة خدمات إلكترونيا على رأسها خدمات المرور.
ويستعرض "الخليج 365" خطوات التظلم من مخالفات المرور في دقائق كالتالي:
1- الدخول على موقع النيابة العامة بالضغط على الرابط التالي (https://bit.ly/3FymPUc).
2- اختر خدمات المرور
3- أدخل على التظلمات، واختر تظلمات "رخص القيادة أو رخص المركبة"
4- أدخل بيانات ثم اضغط على طلب الدعم
5- أدخل البيانات المطلوب ووصف المشكلة واضغط "تقديم الطلب"
كما يمكنك متابعة طلبك عبر الضغط على الرابط التالي (https://bit.ly/33Sn52a).