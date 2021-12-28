القبض على أمير من "داعش"

اسماعيل عبد الحي -

أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، إحباط مخطط لتنظيم “داعش” للهجوم على سجن الحسكة (غويران) الذي يضم عدداً كبيراً من سجناء التنظيم، واعتقال أحد “الأمراء”.

وقالت “قسد” في بيان نشرته عبر معرفاتها، أمس الأحد: “في إطار كفاحنا تنظيم داعش الإرهابيّ؛ حقّقت وحدات المهام الخاصة التّابعة لقوّاتنا، وخلال الأيّام الماضية؛ عملاً باهراً، أنقذ شعبنا وكُلّ شعوب العالم من خطر كبير كان محتملاً”.

وأضافت: “عمل ويقظة قوّاتنا؛ أفشل خطّة تنظيم داعش الإرهابيّ في الهجوم على سجن الحسكة، عبر تعقّب جميع الإرهابيّين ممّن شاركوا في الخطّة، حيث اعتقلتهم جميعاً، وحوّلتهم إلى السُّجون”.

وقالت في البيان إن “أحد المعتقلين هو أمير لتنظيم داعش الإرهابيّ واسمه محمّد عبد العوّاد”.

وأردفت أن الأمير المعتقل “ارتكب العديد من المجازر في مناطق شمال وشرق سوريا، ولم تسلم أيُّ منطقة في سوريا ولم يرتكب فيها أعمالَ قتلٍ ومجازر، وآخرها قيادته وإعداده لخطّة الهجوم على سجن الحسكة”.

وتصاعد نشاط تنظيم “داعش” في الأشهر الماضية بشكل ملحوظ شمال شرقي سوريا، عبر هجمات يشنها ضد قوات النظام وميليشيات إيران و”قوات سوريا الديمقراطية”