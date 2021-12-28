الرابط التالي أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بالكويت أنه ابتداءً من 1 يناير 2022م سيكون التقديم على جميع تأشيرات الدخول للمملكة (عدا تأشيرات العمرة) عن طريق الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر (تأشير)، ولمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة موقعهم على وأفادت السفارة عبر حسابها بتويتر فيما يتعلق بتأشيرة العمرة، أنها ستبقى كما كانت في السابق عن طريق المكاتب المعتمدة من السفارة.



كانت هذه تفاصيل خبر السفارة بالكويت: الدخول للسعودية سيكون من خلال تأشير اعتبارا من يناير المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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