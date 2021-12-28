شكرا لقرائتكم خبر عن السويدي يبحث مع رئيس البرلمان العربي المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار سلطان بن ناصر السويدي اليوم، معالي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، وذلك في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة. وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان, كما قدم المستشار سلطان السويدي، شكره للبرلمان إزاء عمله الدؤوب والإنجازات المتواصلة التي يقوم بها.