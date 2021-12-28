شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الثلاثاء ، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، كما أكد إصابة 14 حالة سابقة بمتحور أوميكرون، من بينها سبعة أفراد بفريق تايواي شارك في مسابقة للعبة الكاراتيه أجريت مؤخرا في كازاخستان.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" عن المتحدث باسم مركز القيادة تشوانج جين هيسانج القول إن الحالات الـ19 تعود لمواطنين تايوانيين عادوا مؤخرا من الولايات المتحدة وسويسرا ولاوس وفيتنام وكمبوديا وكندا وكازاخستان وهونج كونج والبر الرئيسي الصيني وتركيا.

وتعود إحدى حالات الاصابة الجديدة لعضو بفريق للعبة الكاراتيه ، شارك مؤخرا في مسابقة في كازاخستان.

وقال تشوانج إن 13 عضوا بفريق الكاراتيه ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا منذ عودتهم إلى تايوان في 24 ديسمبر الجاري، وأظهر التسلسل الجينومي أن سبعة منهم مصابون بمتحور أوميكرون.

وبالاضافة لذلك، تم تأكيد سبع حالات مصابة سابقا بفيروس كورونا بمتحور أوميكرون اليوم، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة بالمتحور 48 حالة.

وكانت تايوان قد سجلت أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" في 11 ديسمبر.

وأشارت بيانات المركز إلى أنه حتى الآن، أكدت تايوان تسجيل إجمالي 16 ألفا و950 حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة في البلاد في أوائل 2020، منها 14 ألفا و436 حالة إصابة محلية، اعتبارا من 15مايو الماضي، عندما سجلت البلاد، لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وذكر المركز أن حالات الوفاة المؤكدة بسبب الفيروس تبلغ الآن 850، جميعها فيما عدا 12، تم تسجيلها منذ 15مايو الماضي.