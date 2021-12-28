شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل أول إصابة محلية بمتحور أوميكرون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول إصابة محلية بمتحور أوميكرون من فيروس كوفيد-19 فى إندونيسيا.

وقالت نادية ترميزي المسؤولة الكبيرة في الوزارة، بحسب وكالة أنباء "انتارا" الإندونيسية، إنه تم الإبلاغ عن أول إصابة بأوميكرون لمواطن إندونيسي ليس له سجل سفر للخارج ولم يكن على اتصال بمسافرين أجانب.

وأوضحت ترميزي، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن الرجل البالغ من العمر 37 عاما قد سافر من مدينة ميدان، ووصل إلى العاصمة جاكرتا في 6 ديسمبر الجاري، وبعد أسبوعين، عندما كان عائدا إلى ميدان، جاءت نتيجة اختبار الأجسام المضادة الذي أجرى له إيجابية.

وأشارت إلى أنه عندما خضع المواطن المذكور لاختبار /بي سي آر/ بعد يوم واحد، جاءت النتيجة إيجابية أيضا، مضيفة أنه على الرغم من عدم ظهور أعراض على الرجل، فقد تم عزله على الفور في إحدى المستشفيات.