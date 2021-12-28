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مجلس الخدمة يوجه دعوة هامة للمقبولين بالتعيينات - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم المجلس وسام اللهيبي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "على المقبولين للتعيينات في كل من وزارة الصحة، وديوان الرقابة المالية، وبيت الحكمة، ومجلس الدولة وهيئة المنافذ الحدودية، مراجعة دوائرهم دون الرجوع إلى المجلس".

وأوضح اللهيبي أن "المجلس كان قد صادق مسبقا على التعيينات المذكورة آنفا لمن تم قبولهم للتوظيف وتم أرسال كتب رسمية بالأسماء والتفاصيل إلى الجهات ذات العلاقة"، مبينا ان "المجلس ليس له علاقة بالمقابلات او التنقلات لذا على المقبولين مراجعة دوائرهم ذات العلاقه التي تم قبولهم فيها مسبقا".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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