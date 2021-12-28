ضبط كمية كبيرة من 'الكريستال' والقبض على حائزيها في البصرة - عاجل

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على متهمين وضبط بحوزتهم (416) غرام مادة الكريستال المخدرة وأدوات تعاطي في البصرة".

واضاف، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء وفق احكام المادة 28 مخدرات لينالوا جزائهم العادل".

