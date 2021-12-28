اخبار العالم

كورونا يطرق أبواب برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر يطرق أبواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد استراحة قصيرة لعيد الميلاد عاد برشلونة على الفور للاستعداد لما تبقى من الموسم وقبل بدء الجلسة التدريبية ثبت إصابة اثنين من لاعبيهم بفيروس كورونا وهما كليمو لونجليه وداني ألفيس.

وبسبب الإصابة بالفيروس، لم يحضر كلاهما جلسة التدريب الثلاثاء كما سيتغيبان عن مواجهة مايوركا في ، يوم الاثنين المقبل.

 

في البداية، أشارت التقارير الأولية من "يومية آرا" الإسبانية إلى أن المدافع الفرنسي لونجليه هو من أصيب بفيروس كوفيد-19، لكن فيما بعد أكد برشلونة إصابة اللاعب البرازيلي ألفيس أيضا، وبالتالي تم تأجيل أول ظهور له مع برشلونة في الليغا.

 

ونشر الموقع الرسمي للنادي: "كليمو لونجليه وداني ألفيس من نادي برشلونة أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ولن يشاركوا في جلسة تدريب الغد".

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه متحور أوميكرون الجديد في الانتشار بأوروبا.


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا