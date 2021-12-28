الدفاع المدني السوري يسيطر على حرائق بميناء اللاذقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سيطرت فرق الدفاع المدني السوري على حرائق في ميناء اللاذقية، التي نجمت عن هجوم إسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".



وفي وقت سابق نقلت الوكالة الرسمية، عن مصدر عسكري أنه في حوالي الساعة 3:21 فجر اليوم بالتوقيت المحلي، نفذت إسرائيل "عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

المصدر العسكري أشار إلى أن الهجوم "أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان، وحدوث أضرار مادية كبيرة".

"سانا" نقلت أيضا عن الرائد مهند جعفر قائد فوج إطفاء اللاذقية، قوله إن فرق الإطفاء واصلت العمل على إخماد النيران المشتعلة في ساحة الحاويات بالميناء جراء الهجوم الإسرائيلي، مشيراً إلى أن "المواد المستهدفة في الحاويات عبارة عن زيوت وقطع غيار لآليات وسيارات".

وذكرت "سانا" نقلا عن مراسلها في اللاذقية، وقوع أضرار في مستشفى "الندى"، وبعض المباني والمحال التجارية المجاورة للمرفأ جراء الهجوم الإسرائيلي.

وهذا الاستهداف الإسرائيلي هو الثاني خلال هذا الشهر لميناء اللاذقية التجاري.