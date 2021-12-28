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ارتفاع عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" في الهند إلى 653

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" في الهند إلى 653 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

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سجلت الهند، اليوم الثلاثاء، 6358 حالة إصابة جديدة بفيروس ، في حين ارتفع عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" إلى 653.

 

وأبلغت وزارة الصحة في الهند عن 6358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع عدد الحالات النشطة إلى 75456 حالة.

 

وأضافت إن عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" ارتفع إلى 653، وتعافت 186 حالة على الأقل.

 

وأبلغت العاصمة نيودلهي وحدها عن 331 حالة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، و144 حالة تعافي في الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقالت وزارة الصحة إن ولاية دلهي سجلت معظم حالات متحور "أوميكرون" في البلاد (142)، تليها ماهاراشترا (141)، وكيرالا (57)، وغوجارات (49)، وراجاستان (43).

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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