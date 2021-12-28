ارتفاع عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" في الهند إلى 653

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت الهند، اليوم الثلاثاء، 6358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين ارتفع عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" إلى 653.



وأبلغت وزارة الصحة في الهند عن 6358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع عدد الحالات النشطة إلى 75456 حالة.

وأضافت إن عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" ارتفع إلى 653، وتعافت 186 حالة على الأقل.

وأبلغت العاصمة نيودلهي وحدها عن 331 حالة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، و144 حالة تعافي في الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة إن ولاية دلهي سجلت معظم حالات متحور "أوميكرون" في البلاد (142)، تليها ماهاراشترا (141)، وكيرالا (57)، وغوجارات (49)، وراجاستان (43).