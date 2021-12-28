روسيا تشغل المركز الخامس في قائمة البلدان المصدرة للقاحات ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شغلت روسيا المرتبة الخامسة في القائمة العالمية للبلدان المنتجة والمصدرة للقاحات ضد فيروس كورونا. واحتلت الصين المرتبة الأولى في كلتا القائمتين.



يذكر أن منظمة التجارة العالمية وصندوق المال الدولي أطلقا نهاية نوفمبر الماضي مشروعا مشتركا خاصا بتتبع المعلومات بشأن تجارة اللقاحات العالمية ضد "كوفيد – 19".

ووفقا لتلك المعلومات فإن روسيا عرضت عام 2021 على السوقيْن الداخلية والخارجية نحو 233 مليون جرعة للقاحات (ما يعادل 2.3% من العرض العالمي)، بما في ذلك 93.4 مليون جرعة تم تصديرها إلى بلدان أخرى (2.6% من التصدير العالمي).

وتتصدر الصين قائمة إنتاج اللقاحات حيث عرضت 4522.3 مليون جرعة، ويأتي بعدها الاتحاد الأوروبي (2247 مليون جرعة) وبعده الهند (1568.4 مليون جرعة)، فالولايات المتحدة (847.5 مليون جرعة)، ومن ثم روسيا 232.9 مليون جرعة.

أما قائمة التصدير فتصدرتها الصين أيضا (1487.6 مليون جرعة) وبعدها الاتحاد الأوروبي (1366.8 مليون جرعة، الولايات المتحدة (348 مليون جرعة) كوريا الجنوبية (133.6 مليون جرعة)، روسيا 93.4 مليون جرعة).

وتشغل شركة Sinovac الصينية المرتبة الأولى في تصنيف الشركات المصدرة للقاحات (2.37 مليار جرعة) وتأتي بعدها شركة AstraZeneca البريطانية (2.26 مليار جرعة).

يذكر أن الإنتاج العالمي للقاحات ضد فيروس كورونا يقدّر بـ10 مليارات جرعة من اللقاحات صُدرت منها 3.6 مليار جرعة إلى بلدان أخرى.