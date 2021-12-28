اخبار العالم

281 مليون إصابة..و9 مليارات جرعة لقاح لكورونا حول العالم

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 281 مليون إصابة..و9 مليارات جرعة لقاح لكورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة، اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس حول العالم من 281.4 مليوناً حتى صباح اليوم الثلاثاء، وعدد الجرعات من اللقاحات التي وُزعت من 9 مليارات.

 

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن عدد الإصابات بلغ 281.394 مليوناً، وأن عدد الوفيات ارتفع إلى 5.406 ملايين.

 

وأوضحت البيانات أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وُزعت عبر أنحاء العالم تجاوز8.979 مليارات

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا