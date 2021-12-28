281 مليون إصابة..و9 مليارات جرعة لقاح لكورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة، اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من 281.4 مليوناً حتى صباح اليوم الثلاثاء، وعدد الجرعات من اللقاحات التي وُزعت من 9 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن عدد الإصابات بلغ 281.394 مليوناً، وأن عدد الوفيات ارتفع إلى 5.406 ملايين.

وأوضحت البيانات أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وُزعت عبر أنحاء العالم تجاوز8.979 مليارات