السيسي: أنا لا بخاف ولا بيهمنى إلا البلد.. والعمر ده بتاع ربنا

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أنا لا بخاف ولا بيهمني إلا البلد، العمر ده بتاع ربنا والمكان اللي فيه بتاع ربنا".

جاء ذلك خلال كلمته فى فعاليات افتتاح مصنع كيما بأسوان، اليوم، الثلاثاء.

وبدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن "أسبوع الصعيد"، وتم فى بداية الافتتاحات الجديدة تلاوة آيات من القرآن الكريم.

ومن المقرر، أن يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس السيسي محطة سكك حديد أسوان، حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.