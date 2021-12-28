شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى للنواب: عيد سعيد عليكم فلا تكرروها منعا لإهدار الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة اليوم قائلا: أعلم ان حضراتكم سوف تهنئون في كلماتكم بالعام الجديد أقولها لكم جميعا كل عام وأنتم بخير فلا تكررورها أثناء الكلمة عيد سعيد عليكم جميعا وأرجو الدخول فى الموضوع ولا تهدروا وقتكم مضيفا: أرى أن قطارات السكة الحديد وصلت الصعيد والبحري كله موجود.

يذكر أن الجلسة العامة اليوم مخصصة لمناقشة 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.

وتحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة و حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم وسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس في جميع أنحاء الجمهوريةوصعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائي وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج والتوسع في إنشاء المدارس اليابانية في جميع المحافظات.