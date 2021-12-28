شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يعلن 4 قواعد للحديث فى جلسة مواجهة وزير التربية والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قواعد المناقشة فى جلسة مواجهة وزير التربية والتعليم اليوم طبقا للائحة، وجاءت كما يلى:

1- مدة الحديث لكل عضو دقيقتان بحيث سيتم غلق مكبر الصوت إلكترونيا بعد انتهاء الدقيقتين.

2- سيتم غلق مكبر الصوت فى حالة خروج الحديث عن موضوع الجلسة أو عن أحكام اللائحة، مضيفا هذا تنبيه للحاضر وللنواب الذين فى الطريق.

3- سيتم السماح للنواب المقدمين للأدوات الرقابية بالحديث مرة واحدة ثم يتم الاستماع لرد وزير التربية والتعليم مضيفا قل كلمتك ثم اجلس بدلا من أتدخل وأنبهك مضيفا الوزير سيرد فى النهاية بصورة مجملة وبدون مناقشة أو مقاطعة من النواب.

4- سيتم النداء على اسم النائب ومن سيكون غير موجود لن يتم النداء عليه مرة أخرى.

وتابع جبالى قائلا : هذه التنبيهات أقولها قبل بداية المناقشة وأرجو الالتزام بها

يذكر أن الجلسة العامة سيتم فيها مناقشة 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.

وتحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة و حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم وسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس في جميع أنحاء الجمهوريةوصعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائي وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج والتوسع في إنشاء المدارس اليابانية في جميع المحافظات