شكرا لقرائتكم خبر عن 21.7 ألف أداة رقابية قدمها النواب فى آخر 7 سنوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة شئون المجالس النيابية، تقريرا عن حصاد أعمالها في السبع سنوات الأخيرة والتي شملت العديد من الإنجازات وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو المزيد من التقدم في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة ونستعرض فيما يلى عدد من الأرقام الهامة عن إنجازتها في متابعة الاختصاص الرقابى لمجلس النواب خلال آخر سبع سنوات.

ذكرت الوزارة في إحصائية تناولها كتاب :" الرؤية والإنجاز- مصر تنطلق"، أن هناك 21.7 ألف أداة رقابية،سواء طلب إحاطة أو سؤال أو بيان عاجل أو اقتراح برغبة أو غيرها وذلك خلال آخر سبع سنوات.

ووفقا للكاتب قامت وزارة المجالس النيابية بالرد شفاهة وكتابة على ما يزيد على 5.9 آلأف أداة رقابية منها.