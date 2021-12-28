شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس وغرامة مليون جنيه لمن يتسبب فى إصابة شخص بعاهة مستديمة أو مرض مزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، عقوبة السجن والغرامة تصل إلى مليون جنيه إذا تسببت سلعة أو منتج في إصابة شخص بعاهة مستديمة أو مرض مزمن.

ونصت المادة رقم 72 من قانون حماية المستهلك على أنه إذا نشأت عن مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

وإذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبات فلا يجوز فى هذه الحالة النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة.

وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.