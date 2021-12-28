شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا : رفع حظر السفر عن 8 دول أفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء إن ماليزيا رفعت حظر السفر عن ثماني دول في جنوب القارة الأفريقية كانت أول من ظهر بها المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، مشيرة إلى انتشاره على نطاق أوسع في أنحاء العالم.

وصرح وزير الصحة خيري جمال الدين للصحفيين بأن البلدان الثمانية، التي تشمل جنوب أفريقيا وزيمبابوي وموزامبيق ومالاوي، ستظل في قائمة البلدان عالية الخطورة إذ ستفرض قيود إضافية على المسافرين القادمين منها عند الوصول.