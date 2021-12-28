اخبار العالم

ماليزيا : رفع حظر السفر عن 8 دول أفريقية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا : رفع حظر السفر عن 8 دول أفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء إن ماليزيا رفعت حظر السفر عن ثماني دول في جنوب القارة الأفريقية كانت أول من ظهر بها المتحور أوميكرون من فيروس ، مشيرة إلى انتشاره على نطاق أوسع في أنحاء العالم.

وصرح وزير الصحة خيري جمال الدين للصحفيين بأن البلدان الثمانية، التي تشمل جنوب أفريقيا وزيمبابوي وموزامبيق ومالاوي، ستظل في قائمة البلدان عالية الخطورة إذ ستفرض قيود إضافية على المسافرين القادمين منها عند الوصول.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا