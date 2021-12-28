شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تسجل 11 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أستراليا زيادة قياسية جديدة في أعداد المصابين بكوفيد-19 اليوم الثلاثاء في وقت يعرقل فيه تفشي المتحور أوميكرون سريع العدوى عملية إعادة فتح الاقتصاد بينما ناقش زعماء الولايات فرض قيود على الحدود الداخلية.

ووفقا لإحصاء أجرته رويترز بناء على أرقام رسمية، سجلت البلاد 11264 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق لتتجاوز مرة أخرى ذروة سجلتها قبل يوم بينما تواجه صعوبات مع عملية إعادة الفتح المقررة في ظل تفشي المتحور الجديد.

وسجلت أستراليا خمس وفيات ناجمة عن كوفيد-19 ليتجاوز عدد الوفيات الإجمالي 2200 وفاة منذ بدء الجائحة.

ولم تحدد السلطات ما إذا كان أي من الوفيات الجديدة مرتبط بأوميكرون.

وبدأ المتحور أوميكرون، الذي يصفه خبراء الصحة بأنه أسرع انتشارا لكنه أقل حدة من السلالات السابقة، في الانتشار بأستراليا في الوقت الذي كانت تشرع فيه في خطط لإعادة فتح الاقتصاد نهائيا بعد إغلاق استمر بشكل متقطع على مدى عامين تقريبا.