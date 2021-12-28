شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة دنفر الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل خمسة أشخاص وإصابة رجل أمن في إطلاق نار بمواقع مختلفة في مدينة دنفر.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن قائد شرطة دنفر، بول بازن، القول :"تم إطلاق النار في دنفر"، لافتا إلى أن من بين القتلى الخمسة كان المشتبه به بإطلاق النار.

وأوضح بازن أن قوات شرطة دنفر حددوا مركبة مرتبطة بالحادث، أعقب ذلك مطاردة وحدث تبادل لإطلاق النار بين المشتبه به والقوات.

وقالت السلطات الأمنية إنه لا يوجد تهديد على المجتمع في الوقت الحالي وأن الدافع وراء إطلاق النار غير معروف للآن وأن التحقيق جار.