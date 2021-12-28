باربادوس تجري انتخابات مبكرة في 19 يناير.. بعد أن أصبحت جمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعت رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي أمس الاثنين إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 19 يناير، وذلك بعد أسابيع فقط من تحول الدولة الكاريبية إلى جمهورية وانفصالها عن التاج البريطاني.



وكانت باربادوس، وهي مستعمرة بريطانية سابقة نالت الاستقلال العام 1966، قد انتخبت في أكتوبر الماضي ساندرا ميسون أول رئيسة لها على الإطلاق لتحل محل الملكة إليزابيث على رأس الدولة. وأدت ميسون اليمين الدستوري في 30 نوفمبر.

وفي خطاب بثته على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت موتلي إنها أرادت إجراء الانتخابات لتوحيد الدولة الجزيرة التي يقل عدد سكانها قليلا عن 300 ألف حول قضية مشتركة بينما تكافح للتغلب على تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأضافت "أيها المواطنين والمقيمين منذ فترة طويلة، 19 يناير 2022 هو التاريخ الذي ستذهبون فيه إلى صناديق الاقتراع وتنتخبون حكومتكم المقبلة وقائدكم التالي لقيادة هذا البلد خلال (تفشي السلالة) أوميكرون، لقيادة هذا البلد خلال الأوقات الصعبة التي ما زلنا نمر بها، خلال (جائحة) كوفيد والعودة إلى الانسجام الاجتماعي والاقتصادي والرخاء، لقيادة هذا البلد ليكون على مستوى عالمي".

وتصاعدت في السنوات القليلة الماضية الدعوات في باربادوس للحصول على السيادة الكاملة وقيادة محلية، مما دفعها إلى إنهاء علاقاتها الطويلة مع النظام الملكي البريطاني.